Noch nie gab es in Wien so viele Tropennächte

Tendenz steigend

So viel steht fest: Die Anzahl der Tropennächte in Wien hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Gab es in den 1970er-Jahre etwa drei Tropennächte pro Jahr, so waren es in den 2000er-Jahren dann schon zehn bis 15 pro Jahr. Seit den 2010er-Jahren sind es etwa 15 bis 20 Tropennächte jährlich. Tendenz steigend.