Mediziner vor Pension – Pichling braucht Ärzte

Zwei Hausärzte gehen in Pension

Mit auf den Weg gebracht hat dies VP-Klubobfrau Michaela Sommer. Doch anstatt sich zufrieden zurückzulehnen, blickt sie schon wieder voraus: „Der Beschluss, am ehemaligen Kasernenareal in Ebelsberg ein Primärversorgungszentrum zu errichten, ist enorm wichtig und wird entscheidend zur Entlastung der angespannten Versorgungssituation im Linzer Süden beitragen. Doch man muss bedenken, dass mit dem künftigen Wohnbauprojekt mit einem Schlag wohl auch rund 7000 Menschen mehr im Linzer Süden leben werden.“ Sommer sieht deshalb die absolute Notwendigkeit für ein weiteres Zentrum im benachbarten Pichling – vor allem weil zwei verdiente Hausärzte dort heuer noch in Pension gehen.