Dieser „Harry Potter“-Star gilt als behindert

Benötigt Rollator

Margolyes erzählte dem „Closer“, dass sie an einer Spinalkanalstenose leidet – einer Erkrankung, die Druck auf das Rückenmark und die Nerven ausübt: „Ich kann nicht sehr gut laufen und bin als behindert registriert, also nehme ich jede Art von Hilfe in Anspruch. Ich habe zwei Stöcke und einen Rollator und sie sind so langweilig.“