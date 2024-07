Zurndorf: Standort-Gegner geben noch nicht auf

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat, wie berichtet, am Montag eine Beschwerde gegen die geplante Errichtung des Elektrolyseurs in Zurndorf abgewiesen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist damit vom Tisch. Laut Standort-Gegner Werner Falb-Meixner, Obmann der IG Wasser, war das zu befürchten. Das Ende der Fahnenstange sei aber noch nicht erreicht. „Vor Umsetzung des Projektes stehen noch die Flächenwidmung, die wasserrechtliche Genehmigung und die Naturverträglichkeits-Prüfung ins Haus“, so Falb-Meixner. Er sei nicht gegen das Projekt, aber gegen den Standort und werde daher weiterkämpfen.