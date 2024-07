Scharfe Kritik an üppigen Förderungen für E-Autos

Förderungsstopp! Am 8. März 2021 musste die Landesregierung die Zuschüsse für Elektroautos aussetzen. Denn bereits in den beiden Anfangsmonaten wurde das dafür reservierte Jahresbudget gesprengt. Zum Ansturm kam es durch die Corona-Krise. Der Bund hatte die Förderungen erhöht und das Land Salzburg diese verdoppelt. So konnten Firmen teils über 20.000 Euro pro Fahrzeug einhamstern.