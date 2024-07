Wanderer stürzte 100 Meter in felsigem Gelände ab

Das #Bundesheer trauert um Oberst iR. Doro Kowatsch. Er ist am Berg tödlich verunglückt. Am 6. Juni 1988 überstellte er den 1. Draken nach Graz und am 22. Dezember 2005 rollte der letzte Draken mit Oberst Kowatsch am Steuer für immer in den Hangar. Die Erde möge Dir leicht sein. pic.twitter.com/JzI2SI0JBt