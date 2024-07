Gelungener Olympia-Auftakt für Stefan Lehfellner

Der Österreicher Stefan Lehfellner ist am Dienstag mit seinem Pferd Roberto Carlos mit der Startnummer eins in den olympischen Dressurbewerbe in Versailles gegangen. „Es war einfach nur cool. Die olympischen Spiele zu eröffnen ist eine spezielle Sache – wie man auch an Roberto Carlos gesehen hat am Anfang, der hat es auch sehr speziell empfunden“, sagte er danach und sprach eine Schrecksekunde beim Einreiten an, als sein Pferd offenbar von den vielen Menschen irritiert wurde.