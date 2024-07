Erneute Klimademos in Linz sorgten für Staus

Nach der Protestaktion am Montag, als Mitglieder der Extinction Rebellion Österreich die Waldeggstraße (OÖ) blockierten, war am Dienstag zusätzlich auch noch die Letzte Generation im Einsatz. Gemeinsam blockierten die beiden Gruppen ab 6.30 Uhr an mehreren Stellen die Wiener Straße, um vor zukünftigen Staus durch die A26 zu warnen.