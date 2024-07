Warum im Urlaub bei Paaren oft die Fetzen fliegen

Endlich Ferien, endlich Urlaubszeit! Doch nicht nur das Wetter, sondern auch die Gemüter sind in der Sommerfrische öfter erhitzt als sonst. Woran das liegt und was man tun kann, damit nicht gerade in den Ferienwochen die Hitze des Gefechts ausbricht, hat die „Krone“ bei der Linzer Paartherapeutin Andrea Langes erfahren.