Kletterer (61) harrte ganze Nacht in Felswand aus

Welche Todesängste ein 61-jähriger Kletterer in Deutschland am Wochenende durchstehen musste, kann man nur erahnen. Es war auf jeden Fall Rettung in allerletzter Sekunde, als der völlig entkräftete Mann, der sich auf einer Felswand in Oberbayern verstiegen hatte und weder hinauf noch hinunter konnte, am Samstag von der Bergrettung geborgen wurde.