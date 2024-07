Polizei konfiszierte nach wilder Raserei Motorrad

Mit über 100 Sachen durchs Ortsgebiet

Auch in Sachen Geschwindigkeitsübertretungen gingen der Polizei einige Verkehrssünder ins Netz. Am Samstagnachmittag wurde in Damüls von einer zivilen Verkehrsstreife ein Motorradfahrer geblitzt, der mit 105 Sachen durchs Ortsgebiet gedonnert war – außerorts wurden bei ihm in einer Tempo-50-Zone gar 141 km/h gemessen. Sein Fahrzeug wurde umgehend beschlagnahmt. Ein weiterer Biker entging einer Beschlagnahme nur knapp: Er war durch die Hahnenköpfle-Galerie (Tempo 50) mit 119 km/h gerast.