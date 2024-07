Süße Überraschung als Geschenk zum Turniersieg

Mit seinem Doppel-Partner Andreas Mies aus Deutschland holte sich der Tiroler Alexander Erler – wie ausführlich berichtet – am vergangenen Samstag den Sieg in der Gamsstadt. Dieser Erfolg wurde natürlich gebührend gefeiert – unter anderem im bekannten Lokal „The Londoner“ in der Innenstadt. Genau so, wie es im Zuge des Hahnenkamm-Rennens immer jene Skistars handhaben, die auf der Streif am schnellsten sind.