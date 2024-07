Brutaler Autoräuber nach wilder Flucht gefasst

Anwohner brachte Polizei auf richtige Fährte

Also setzte der Räuber seine Flucht zu Fuß fort. Das hatte eine Großfahndung zur Folge, sogar mit dem Hubschrauber wurde der Amokraser gesucht. Das brachte aber keinen Erfolg – zumindest bis um 6.00 Uhr früh. Kurz davor hatte nämlich ein aufmerksamer Anrainer ganz in der Nähe des Kreisverkehrs in seinem Garten einen fremden Mann sitzen gesehen. Weil er von der Wahnsinnstat bereits gehört hatte, machte er heimlich Fotos, und übermittelte diese den Exekutivbeamten. Weil darauf derselbe Mann erkennbar war, wie auf den Zeugenfotos vom Vorabend, rückten die Uniformierten mit einem Großaufgebot an, um den Verdächtigen dingfest zu machen.