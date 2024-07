Bei Gerichtsstreit mit AMS steigt Rechtsschutz aus

Landtagspräsident und Gewerkschaft wollen helfen

Dieses Unrecht will Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl nicht hinnehmen: „Alle, die rechtliche Unterstützung brauchen, sollen sich an mein Büro wenden“, stellt er Hilfe in Aussicht. Und auch Reinhard Waldhör von der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) sichert zu, dass allen ordentlichen Mitgliedern juristischen Beistand in diesem Fall bekommen.