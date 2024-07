Wie Hausärzte das kranke System retten können

Das österreichische Gesundheitssystem gerät immer mehr in Not. Seit Jahren zeichnet sich das ab. Nun wird an vielen Schrauben gedreht. Eine heißt Primärversorgungseinheiten (PVE), in denen Ärzte und andere Gesundheitsberufe die Patienten umfassend betreuen. Das Problem nur: PVEs kommen nicht überall in Österreich vom Fleck. Vor allem nicht in Tirol! Nach Jahren der Verzögerung gibt es seit heuer zumindest eine in Innsbruck. Eigentlich sollten es schon sechs sein.