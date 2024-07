20-Jähriger von maskierten Männern attackiert

Kurz nach 21 Uhr war der 20-Jährige gerade am Heimweg und telefonierte dabei. Als er aus dem Bus in der Nähe vom Rennbahnweg ausstieg, kam eine Bande an maskierten Männern auf ihn zu und fragte ihn, woher er komme. Als er antwortete, dass er Türke sei, attackierten sie ihn mit Fäusten und Tritten. Außerdem wurde der 20-Jährige mit einem Messer am Kopf schwer verletzt.