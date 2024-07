Imst gegen WSG Tirol ab 16.30 Uhr LIVE

Test gegen die Bayern

Die WSG will mit einem Sieg gut in die Saisonstarten. Einen Motivationspush gab‘s am Donnerstaganchmittag, als verkündet wurde, dass gegen die Bayern getestet wird. Tatsächlich bestreiten die Tiroler am 13. August ein Freundschaftsspiel gegen den deutschen Rekordmeister. Ausgetragen wird die Partie in Unterhaching.