Harrys und Meghans Cottage steht immer noch leer

Mittlerweile lebt das Paar mit seinen Kindern, Tochter Prinzessin Lilibet Diana wurde 2021 in den USA geboren, in Montecito in Kalifornien. Lilibet Diana war nur einmal im Frogmore Cottage, als die Sussexes zum 70. Thronjubiläum von Harrys Großmutter, Queen Elizabeth II. im Juni 2022 in Großbritannien waren.