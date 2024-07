Straka nach Rekord: „Jetzt bloß nicht weinen“

Bogenschützin Elisabeth Straka hat am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Paris als Zehnte der Platzierungsrunde mit dem österreichischen Rekord von 667 Punkten einen starken Auftritt hingelegt. „Ich habe mich so gefreut, jedes Mal, wenn ich zur Scheibe vorgegangen bin, habe ich mir gesagt, nicht weinen“, so Straka.