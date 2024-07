„Ziellinie in Sicht“: Kerber beendet ihre Karriere

Diese Entscheidung gab die dreimalige Grand-Slam-Siegerin vor dem Start der Sommerspiele in Paris via Instagram bekannt. „Bevor Olympia beginnt, kann ich schon sagen, dass ich Paris 2024 niemals vergessen werde, denn es wird mein letztes Profiturnier als Tennisspielerin sein“, schrieb die 36-Jährige am Donnerstag.