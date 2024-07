Geflüchtete Insassin von Wiener Polizei geschnappt

Die Polizei hatte die 43-jährige Geflüchtete am Dienstag gegen 22.15 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Wien-Währing wiedererkannt und sofort festgenommen – laut „Krone“-Informationen offenbar im Auto eines Tinder-Dates. Sie wurde anschließend zurück in die Justizanstalt gebracht.