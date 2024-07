Buntes Treiben und hautnah dran bei Olympia

Erstmals in der Sport-Geschichte steigt das Eröffnungsspektakel nicht in einem Stadion, sondern in der ganzen Stadt. Bis zu 450.000 Menschen sind bei der Zeremonie entlang der Seine dabei. Die internationalen Sportdelegationen fahren auf mehr als 100 Booten die sechs Kilometer lange Strecke ab, präsentieren sich hautnah den Fans. Olympia für das Volk – ein schöner Ansatz. Und die größte Wohltat nach den letzten Corona-Spielen in Tokio. Endlich wieder Leben und buntes Treiben statt steriler und uncharismatischer Live-Übertragungen aus Japan 2021.