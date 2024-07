Zwei Brüder aus schwierigem Klettersteig gerettet

Keine Hubschrauberrettung möglich

Es kam, wie es kommen musste: Während der jüngere Bruder keine Probleme hatte, kam der 49-Jährige mehrmals zu Sturz, bis er schließlich an der schwierigsten Stelle nicht mehr weiterkonnte. Also alarmierte der Jüngere um 19.50 Uhr die Bergrettung. Wegen der niedrigen Wolkendecke war eine Rettung per Hubschrauber unmöglich – also wurden sieben Mann, fünf Bergretter und zwei Alpinpolizisten, zur Adamekhütte geflogen, von wo sie zu dem Brüderpaar aufstiegen.