Verpflichtende Kurse für Kärntens Tierhalter

Kurse ab Juli 2026 verpflichtend

Der Sachkundenachweis tritt mit 1. Juli 2026 in Kraft, damit die Bundesländer genügend Zeit haben, um entsprechende Kurse zu initiieren. „Genau gesagt sind es die jeweiligen Bezirksbehörden, also Magistrate und Bezirkshauptmannschaften, die diese Kurse anbieten müssten. Kärnten strebt aber eine Vereinheitlichung an: Das Land wird sich daher federführend um die Umsetzung kümmern und Vorgaben präzisieren“, so die Landesrätin.