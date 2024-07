Radmuttern gelockert: Pferdeanhänger verlor Reifen

Zu dem gefährlichen Zwischenfall war es bereits am Sonntag in Haiming (Bezirk Imst) gekommen. Die 44-jährige Einheimische gab gegenüber der Polizei an, dass sie den Pferdeanhänger samt Zugfahrzeug gegen 9.30 Uhr am Parkplatz am Haiminger Sattele (Haiminger Berg) abgestellt hatte.