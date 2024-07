Christian Redl: Weltrekord mit 55 Atemzügen

Marianengraben als Abenteuer

Aufsehenerregende Abwechslung bietet sich in der sommerlichen Badeidylle am Freitag. Auf dem Neufelder See wird ein Weltrekordversuch im Tieftauchen unternommen. Redl und vier weitere Apnoe-Koryphäen machen sich gemeinsam daran, den Marianengraben im westlichen Pazifischen Ozean mit einer Tiefe von fast 11.000 Metern zu erobern – symbolisch, versteht sich. Für das Quintett geht es morgen im Akkord 55 Mal pro Taucher auf die Tiefe von 20 Metern und wieder nach oben. Alle hoffen, dass die knifflige Rechnung fünf Taucher x 55 Tauchgänge x 40 Meter pro Tour aufgeht.