46-Jähriger fiel auf Gleis: Railjet trennt Bein ab

Schreckliche Szenen spielten sich am Dienstag um 16.17 Uhr in Niederösterreich ab. Ein 46-Jähriger aus Ebensee stolperte in einem laut Zeugen scheinbar beeinträchtigtem Zustand vom Bahnsteig auf das Gleis – unmittelbar vor einen durchfahrenden Railjet. Er wurde von diesem erfasst.