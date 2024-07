Hohe Preise sollen „Fremdparker“ abschrecken

Wer in der neu eröffneten XXXLutz- und Mömax-Filiale an der Linzer Donaulände im Untergeschoß geparkt hat, dem ist möglicherweise ein sonderbares Schild aufgefallen. So werden auf der handgeschriebenen Tafel die Park-Preise für Nicht-Kunden angegeben, und diese haben es in sich: fünf Euro pro Stunde während der Öffnungszeiten, außerhalb gar stolze 70 Euro pro Stunde!