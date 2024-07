Junge sind körperlich nicht fit genug für Arbeit

Energiedrink zum Fühstück

„Manche trinken schon zum Frühstück einen Energydrink oder bestellen noch um 22 Uhr am Abend eine Pizza. Und dann wundern sie sich, dass sie nicht schlafen können“, so Pollack, und er ergänzt, „je früher Gesundheitskompetenz erlernt wird, desto größer ist die Chance auf einen positiven Berufsstart der Jugendlichen.“ Der Verein T.I.W. hilft jährlich Tausenden Jugendlichen durch Beratung, ihren Alltag in gesunde Bahnen zu lenken.