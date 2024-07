Kunsthaus-Plakate in Bregenz mutwillig zerstört

Entdeckt hat den Schaden frühmorgens der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch. Das Team des Kunsthaus Bregenz und Direktor Thomas D. Trummer reagierten auf den Vandalismus-Akt entsetzt: „Das ist ein feiger Angriff auf die Kunst und auf die Menschenrechte. Homophobie darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben“, erklärt Thomas D. Trummer in einer ersten Stellungnahme. Auf dem Plakat war der Satz „Wish you were gay“ zu lesen, was übersetzt so viel heißt wie „Ich wünschte, Du wärst schwul.“