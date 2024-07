Mysteriöser Seesack-Tourist prellte Vermieter

Einen roten Seesack geschultert und mit einem Buch über den Lions Club in der Hand, spazierte jüngst ein Kanadier in St. Leonhard im Lavanttal in einen Gasthof. In Englisch mit französischem Einschlag mietete sich der 47-Jährige schließlich über das Wochenende ein Zimmer. Montagfrüh dann das böse Erwachen für den Betreiber des Gasthofes: Der außergewöhnliche Gast hatte sich samt Schlüsselbund aus dem Staub gemacht, ohne zu bezahlen.