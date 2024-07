Sieg für Harris? „Als nicht weiße Frau schwierig“

Am Sonntag traute kaum jemand seinen Augen. US-Präsident Joe Biden kündigte an, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Der Präsidentschaftskandidat Donald Trump muss sich jetzt also auf eine neue Gegnerin einstellen. Denn Kamala Harris wird jetzt von Biden ins Rennen geschickt. Trump bekommt es also mit Bidens Vize zu tun. Doch zuvor muss sich Harris die Kandidatur erst sichern. Haben die Demokraten mit ihr überhaupt eine bessere Chance gegen Trump?