Rotkreuz-Chef: Rettungseuro soll verdoppelt werden

Er ist keine zwei Monate im Amt und krempelt die Ärmel schon hoch – Siegfried Schrittwieser, der neue steirische Rotkreuz-Präsident. So wie man den „Bullen aus Thörl“ auch aus seiner Zeit als tatkräftiger Politiker kennt, nimmt er nun auch in neuer Funktion gleich ein Problem in Angriff, das die Blaulichtorganisation schon lange belastet: Der so genannte Rettungseuro, den die Gemeinden entrichten müssen, wurde seit acht Jahren nicht erhöht.