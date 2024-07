Pflaster kleiner, Trumps Angriffe werden stärker

Arzt: Wunde am Ohr verheilt sehr gut

Laut seinem behandelnden Arzt verheilt die Wunde am Ohr sehr gut. Der Schuss habe den oberen Teil von Trumps rechtem Ohr getroffen und eine etwa zwei Zentimeter breite Wunde verursacht. „Zunächst kam es zu erheblichen Blutungen, gefolgt von einer deutlichen Schwellung des gesamten oberen Ohrs.“ Die Schwellung sei inzwischen abgeklungen, und die Wunde beginne richtig zu heilen, erklärte der frühere Leibarzt aus Trumps Amtszeit, Ronny Jackson, in einer schriftlichen Stellungnahme.