Wiener gestrandet: „Man wird alleine gelassen“

„Man wird alleine gelassen“

Der 22-jährige Songwriter „Gooze“ aus Wien saß am Freitag mit seiner Familie am Flughafen der Kanaren-Insel fest: „Wir sind zum ersten Mal hier, es ist eine Frechheit. Man wird alleine gelassen, ohne Informationen“, berichtet er der „Krone“. Man habe jetzt zu viert umgebucht auf einen anderen Flug am nächsten Tag gegen 18 Uhr und auch ein Hotel selbst organisiert.