Land fordert 22 Millionen Euro von Kommunen nach

In diesen Tagen geht ein Raunen durch burgenländischen Kommunen. Wie immer geht es ums Geld. Aufmerksam darauf gemacht hat die ÖVP, die einen finanzielle Nachforderung des Landes scharf kritisiert. Konkret geht es um 22,5 Millionen Euro an Pflichtbeiträgen zur Krankenanstaltenfinanzierung, die das Land in den vergangenen 24 Jahren von Gemeinden zu wenig eingehoben hat. Aufmerksam auf den Fehler wurde man bei einer Überprüfung durch die Finanzabteilung.