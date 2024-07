Wie demografischer Wandel jetzt zum Türöffner wird

Der demografische Wandel und der größer werdende Arbeitskräftemangel sorgen dafür, dass sich Betriebe verstärkt Menschen mit Beeinträchtigung öffnen. Lebensmittelhändler Billa plus unterstreicht das in Enns (OÖ) in den nächsten Tagen sogar mit einer Woche der Inklusion. „Häufig werden die Menschen unterschätzt“, sagt Gerhard Scheinast, Chef der Lebenshilfe OÖ.