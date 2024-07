Pflasterspektakel: Heißes Finale macht Träume wahr

Viel neue Gesichter und Acts

Neu sind heuer etwa die Gruppe Soif Totale, die sich – aus neun Nationen stammend – an der Zirkushochschule in Belgien kennenlernte, Alikindoi Flamenco aus Argentinien und Spanien, die Comedy-Künstler Anna Confetti aus Spanien mit „Fresh Air“ und Circus Simon aus Großbritannien mit „We are the Champions“.