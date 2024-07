„Ridley Scott hat mir ,Gladiator’ weggeschnappt!“

Roland Emmerich ist dieser Tage nervös. Denn der deutsche Hollywood-Regisseur ist gespannt, wie seine erste Serie beim Publikum ankommt. In „Those About To Die“ taucht er ein in die römischen Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen – „Ben Hur“ und „Gladiator“ als TV-Serie, sozusagen. Das ist für den Spektakel-Meister wie ein Jungbrunnen: „Es hat schon was, in epischer Breite zu erzählen, viele Figuren zu zeichnen, eine ganze Saga zu entwickeln. Das hält fit“, sagt er im Interview mit der „Krone“.