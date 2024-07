Angriff auf Krim, Ukraine drosselt Strom

Ukrainischer Angriff auf russische Basis auf Krim

Zur Ruhe kommt auch der Aggressor nicht. Die Ukraine hat einem Insider zufolge einen Stützpunkt der russischen Küstenwache am Donuslaw-See im Westen der Halbinsel Krim angegriffen. See- und Flugdrohnen seien eingesetzt worden, verlautet aus ukrainischen Sicherheitskreisen. Durch den Angriff in der Nacht seien das Hauptquartier des Stützpunkts, ein Munitions- und Ausrüstungslager, ein Umspannwerk, technische Einrichtungen sowie Feuerstellungen beschädigt und außer Gefecht gesetzt worden.