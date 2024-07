Italienischer Topklub schlägt Lager in Kärnten auf

Zwei sehenswerte Testspiele

Morgen (17 Uhr) hat Udinese seinen ersten Test – in Wolfsberg gegen den WAC. Aktuell ist auch Ipswich Town zu Gast. Der Premier-League-Aufsteiger logiert noch bis 21. Juli im Warmbader Hof in Villach, trainiert in Lands-kron. Dort sparrt man ebenso am Samstag (14) gegen Shakhtar Donetsk.