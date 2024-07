Blum behauptet sich trotz schwierigem Marktumfeld

Auffallend ist die unterschiedliche Entwicklung auf den einzelnen Märkten: Während etwa die Lage in Nord- und Zentraleuropa weiterhin angespannt bleibt und sich China nur langsam erholt, stehen die Zeichen in Osteuropa, im Mittleren Osten und in Afrika klar auf Wachstum. „Wir sind positiv gestimmt, dass wir mit der Einführung unserer Neuprodukte die richtigen Impulse setzen“, so Philipp Blum, der mittelfristig wieder von steigenden Umsätzen ausgeht: „Wir sind guter Dinge, dass gegen Ende des Jahres die Konjunktur anzieht und die Nachfrage an unseren Beschlägen wieder zunimmt.“