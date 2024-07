Insta-Post! Rätsel um Tennis-Beauty geht weiter

Wichtig ist dieses Detail, da vom ehemaligen Tennis-Profi seit Wochen jede konkrete Spur fehlt. Nachdem sie am 23. März in Miami ihr letztes professionelles Tennis-Match absolviert hatte, begann nämlich ein echtes Mysterium. Die 32-Jährige, die sonst sehr aktiv in den sozialen Netzwerken agiert, tauchte plötzlich unter. Es kursierten mehrere Gerüchte. Giorgi selbst meldete sich einige Zeit später schließlich kryptisch in einer Instagram-Story zu Wort: „Bitte vertraut meinem Instagram-Kanal. Denn bisher kursieren nur Fake-Berichte.“ Mehr verriet die Italienerin nicht.