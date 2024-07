Einsätze auf Kärntner Seen nehmen deutlich zu

Die sommerlichen Temperaturen lassen Tausende Menschen an die Kärntner Seen strömen. Und das bedeutet auch für die Rettungsschwimmer der Wasserrettung Hochsaison. „Hauptsächlich werden wir zu Sturmeinsätzen gerufen“, erklärt Daniel Fleischhacker von der Kärntner Wasserrettung. Denn mit dem Aufkommen eines Unwetters nehmen die Winde stark zu und es kommt zu hohen Wellen an den heimischen Gewässern. „Viele Schwimmer schaffen es dann nicht mehr an Land“, so Fleischhacker im Gespräch mit der „Krone“. Aber auch medizinische Notfälle fordern die Retter am Wasser.