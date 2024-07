Bursche bei Falschgeld-Deal mit Pistole bedroht

Zwei Jugendliche, eine Geldbörse voll Falschgeld und eine Pistole: Was wie die „Zutaten“ für das nächste Krimi-Drehbuch klingt, sorgte in Baden für eine Großfahndung der Polizei. Denn ein Treffen zweier 17-Jähriger am Bahnhof der Kurstadt endete am Dienstagabend mit einem regelrechten Showdown.