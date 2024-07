Bei Luxusimmobilien bleibt Tirol an der Spitze

104 Einfamilienhäuser in der Luxusklasse

In Tirol waren 2023 insgesamt 104 von 392 gehandelten Einfamilienhäusern in der Luxusklasse angesiedelt. Deren Durchschnittspreis lag bei 2,62 Millionen Euro und somit um 0,7 Prozent niedriger als 2022. Die zehn teuersten waren den Käufern im Schnitt stolze 9,08 Millionen Euro wert (2022: 9,45 Mio.). Tirol liegt damit österreichweit an der Spitze.