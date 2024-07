Neue „Bankräuber“ sind explosiv und gefährlich

Wie Vorfälle in Deutschland dramatisch vor Augen führen: Erst im Februar stand eine Bank in Hessen nach einer Geldautomatensprengung lichterloh in Flammen – der Schaden liegt bei mehr als 600.000 Euro. Auch beim Coup in Drosendorf im Bezirk Horn am Sonntag schien das Gebäude zunächst einsturzgefährdet.