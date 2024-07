Cobra-Chef: „100% Sicherheit gibt es nie“

„In den USA laufen die Ermittlungen auf Hochtouren“, bestätigt der Cobra-Direktor. „Es gibt viele Zeugenaussagen, die jetzt alle evaluiert werden müssen. Eine spezielle Evaluierungskommission wird eingerichtet, wie man das auch in Europa machen würde.“ Diese Kommission wird entscheidend sein, um zu verstehen, wie der Attentäter so nah an Trump herankommen konnte. Im Videomaterial ist zu sehen, wie Trumps Sicherheitskräfte sofort reagierten, als die Schüsse fielen. „Die unmittelbaren Schutzbeamten haben richtig gehandelt“, lobt Direktor Treibenreif. „Sie haben die Schutzperson sofort abgedeckt und wollten ihn evakuieren. Das ist standardmäßig, drillmäßig geübt.“