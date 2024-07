Was beim Rammstein-Konzert alles verboten ist

Foto Kameras, mit abnehmbarem Objektiv oder Brennweiten größer 200mm, alle Video Kameras, Go Pros´, Tablets, Selfie-Sticke, alle Schirme, Dosen, Glasflaschen, PET-Flaschen, TetraPaks ab 0,25l, Tupperware für Essen, Tupperware Flaschen, Laptops, Geschenke für Künstler, Ton Aufzeichnungsgeräte, Powerbanks, die größer als die doppelte Größe eines regulären Smartphones sind, Laserpointer, Taschenlampen, Fahrradlampen, Plakate größer als A3, Fahnenstangen jeder Art, sonstige Glasbehälter (Parfum, Deoroller etc.), Spraydosen (Deo, Haarspray etc.), Feuerwerksgegenstände insbesondere Wunderkerzen, Waffen jeder Art (inkl. Messer, Pfeffersprays), Drohnen, Ferngläser, Lärminstrumente, Sonstige sperrige Gegenstände (Rucksäcke, Koffer, Sessel, Hocker, Decken, Roller, Skateboards, Sitzpolster/ -auflagen)