1:0! Argentinien krönt sich zum König von Amerika

Die Tausenden Fans in Miamis Hard Rock Stadium bekamen ein Duell auf Augenhöhe zu Gesicht, wenngleich Tore vergeblich auf sich warten ließen. Für einen Schreckmoment bei den argentinischen Fans sorgte Superstar Lionel Messi, der in der 66. Spielminute mit einer Fußverletzung ausgewechselt wurde, für ihn kam Nicolas Gonzalez neu in die Partie.